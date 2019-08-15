Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер «Grace 1», освобожденный властями Гибралтара, взял курс в один из портов Средиземноморья.

Ведет судно его экипаж, отмечает ТАСС со ссылкой на агентство Мехр.

Ранее власти Гибралтара приняли решение освободить иранский танкер, перевозивший нефть, который был задержан в июле на пути в Сирию. Гибралтар отпустил танкер в соответствии с законом о санкциях Евросоюза