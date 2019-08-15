Власти Гибралтара объяснили освобождение иранского танкера

Власти Гибралтара решили отпустить иранский танкер Grace1 в соответствии с законом о санкциях Евросоюза, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Власти Гибралтара получили от Ирана письменные заверения, что в случае освобождения судна он больше не попадет под действие санкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

«Grace1 теперь освобождается из-под стражи в соответствии с Законом о санкциях в силу закона, подтвержденного сегодня днем председателем Верховного суда (Гибралтара)», – отмечается в документе.

Там же отмечается, что Гибралтар лишает «режим (президента Сирии Башара) Асада» ценной сырой нефти более чем на 140 млн долларов.

Напомним, Гибралтар в четверг освободил задержанный летом иранский танкер Grace 1, ранее руководство страны освободило из-под стражи капитана и трех членов экипажа судна.