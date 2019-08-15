В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали

Зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгению Исаенкову могли убить при помощи зарядного устройства смартфона, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Рядом с местом, где обнаружено тело женщины, нашли обрывок провода, который, вероятно, был орудием убийства, передает «Росбалт» со ссылкой на собеседников.

Отмечается, что окончательные выводы об обстоятельствах убийства будут сделаны по итогу судебной экспертизы.

По данным следствия, Исаенкова ночью припарковала свое авто в лесополосе, после чего вышла к преступнику, ждавшему ее в кустах, поясняет издание.

Подозреваемый накинул ей удавку на шею и начал душить, после чего положил тело в багажник и скрылся. По этим же сведениям, у убийцы мог быть сообщник.

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. В июле Мосгорсуд отменил постановление о его аресте.

Кулаков не признает вину в убийстве.