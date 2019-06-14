Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Постановление об аресте бывшего руководителя Раменского района Московской области Андрея Кулакова отменено Мосгорсудом, сообщил его адвокат Артем Сарбашев.

Дело возвращено в суд первой инстанции, передает РИА «Новости».

При этом меру пресечения в виде заключения под стражу Кулакову «сохранили до 24 июня», передает ТАСС.

Кулаков был задержан 31 мая по подозрению в убийстве зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

СМИ утверждают, что Исаенкова была ВИЧ-инфицирована.

Сарбашев заявил: «Даже мы еще не видели результатов этой судебной медицинской экспертизы. Откуда эта информация, я даже не представляю».