Убитая любовница экс-главы Раменского района оказалась ВИЧ-инфицирована

Зампредседатель Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгения Исаенкова, по делу об убийстве которой арестован экс-глава района Андрей Кулаков, была ВИЧ-инфицирована.

По данным судмедэкспертизы, Исаенкова была ВИЧ-инфицированной, но, по предварительной информации, вирус у нее был обнаружен только после смерти – все прижизненные анализы были «чистыми», сообщает «Рен ТВ».

Отмечается, что Кулаков сдал анализ в СИЗО, его проба на ВИЧ отрицательная. Однако анализ придется повторять в течение трех месяцев после последнего свидания с любовницей, так как столько длится инкубационный период, во время которого вирус неактивен и его нельзя определить лабораторным путем.

Также сообщается, что во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена истыканная иголками фотография супруги Андрея Кулакова, а рядом с ней – кукла вуду.

Напомним, глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков был задержан 31 мая по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой, к которой испытывал личные неприязненные отношения.

Сообщалось, что он досрочно сложил полномочия главы района 29 мая. Вину Кулаков не признал. Однако в начале июня его арестовали до 7 июля.