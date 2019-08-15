Опубликовано первое видео после посадки самолета на поле под Жуковским

Бортпроводник самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», приземлившегося на поле под Жуковским Дмитрий Ивлицкий после ЧП разослал друзьям и родным видеоролик о том, что при приземлении никто не пострадал.

«Мы упали на кукурузном поле. На кукурузном поле упали. Все живы, все эвакуировались, все хорошо», – сказал в ролике Ивлицкий.

Видеозапись опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее сообщалось, что самолет A321, который аварийно приземлился на поле под Москвой, не будут восстанавливать.

Самолет Airbus А321 в четверг днем вылетел из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту. При взлете судно столкнулось со стаей птиц, один двигатель загорелся.

В итоге пилот принял решение посадить самолет на кукурузное поле, не выпуская шасси. Никто серьезно не пострадал.