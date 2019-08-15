По подозрению в убийстве четырехмесячной девочки в Красноярске задержан ее отец

В Красноярске под окнами общежития нашли тело четырехмесячной девочки, по подозрению в убийстве задержали отца ребенка.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 44-летний отец ребенка, он был задержан, передают «Вести».

По версии следователей, подозреваемый в момент преступления находился в состоянии опьянения.

Соседи подозреваемого сообщили, что в произошедшем виноваты наркотики, отмечает «ТВК Красноярск». Глава семейства пытался выкинуть также и годовалого сына из окна, но ему помешала жена.

По словам соседей, семья, в которой произошла трагедия – неблагополучная, из квартиры постоянно были слышны женские крики.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить действия органов опеки, которые занимались этой семьей, сообщается на сайте ведомства.

По факту смерти ребенка ГСУ СК по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Александром Бастрыкиным дано поручение руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшей девочки, но и должностных лиц органов опеки, обязанных отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья ребенка», – отметило ведомство.

Председатель СК поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследование дела.

В марте 2019 года 21-летняя мать выбросила дочь из окна девятого этажа, ребенок остался жив.