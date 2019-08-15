Возросло число пострадавших при посадке самолета на поле вблизи Жуковского

В больницу с травмой после жесткой посадки самолета А321 авиакомпании «Уральских авиалиний» обратилась еще одна пострадавшая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Травма женщины оценивается как средней тяжести. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась, передает ТАСС сообщение регионального минздрава.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.