Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории страны с 1 сентября на 3,7%.

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В начале августа сообщалось, что представители России и Белоруссии по итогам переговоров согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории. С 1 сентября тариф вырастет на 3,7%.