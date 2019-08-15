Роспотребнадзор назвал правила выбора школьного рюкзака

Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям», – говорится в сообщении.

Указывается, что маркировка рюкзаков должна содержать указания о возрасте ребенка, на которого он рассчитан.

Вес портфеля без учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся средней и старшей школы.

Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечит полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

Ширина портфеля должна быть не больше плеч ребенка. Приемлемая высота рюкзака – 30-36 сантиметров, ширина – 6-10 сантиметров, длина лямок – 60-70 сантиметров, их ширина – 3,504 сантиметра.

Для проверки соответствия веса рюкзака с учебниками нормативным требованиям нужно вычислить отношение веса портфеля к весу ребенка. Оптимальным считается 1:10.

Кроме того, на рюкзаках с четырех сторон (спереди, по бокам и сверху) должны быть светоотражающие элементы.

Материал для рюкзаков должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Ранее в Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе.