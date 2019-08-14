В Раде заявили о законности использования русского языка украинскими депутатами

Русский язык не является иностранным на Украине, и депутаты парламента имеют право разговаривать на том языке, на котором захотят, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») Нестор Шуфрич.

«Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10-й статье конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной рады», – заявил Шуфрич УНИАН, отвечая на претензию о том, что он изъясняется на русском и тем самым нарушает регламент.

Шуфрич уточнил, что он и члены его партии будут говорить на русском, по его словам, это является принципиальной позицией партии.

«Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков, возможность использования которых с принятием закона об украинском языке как государственного и закона об образовании существенно ограничена», – подчеркнул украинский политик.

Ранее разногласия на фоне использования русского языка возникли между зампредседателя «ОПЗЖ» Вадимом Рабиновичем и другими депутатами Рады. Напомним, 16 июля в силу вступил закон, согласно которому украинский язык стал единственным государственным языком на территории страны.