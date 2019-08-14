Украинские депутаты поспорили на заседании из-за русского языка

У сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича возникли недоразумения с депутатами во время заседания подготовительной депутатской группы из-за выступления на русском языке.

Свою речь на заседании Рабинович начал на русском языке, после чего новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко указала на нарушение законов Украины. Она отметила, что депутаты должны публично выступать на государственном языке, передает РИА «Новости».

К ней присоединился глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и попросил Рабиновича выступать на украинском языке.

«Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам (с просьбой) не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат (Рады) выключать микрофон», – сказал Разумков.

В свою очередь Рабинович подчеркнул, что не нарушает законов. Если для присутствующих это принципиальный вопрос, он просит предоставить ему переводчика.

Ранее сын экс-президента Петра Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском.

Напомним, ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке, который 16 июля вступил в силу. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

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