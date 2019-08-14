В Идлибе сбили Су-22 и захватили в плен пилота

В сирийской провинции Идлиб боевики сбили самолет ВВС Сирии Су-22, катапультировавшегося пилота захватили в плен. Опубликовано видео с обломками сбитого истребителя.

Пилот Су-22 успел катапультироваться, однако его захватили в плен боевики, сообщает Telegram-канал WarJournal.

Видео обломков самолета опубликовано в Twitter журналистом Левентом Кемалем.