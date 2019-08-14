В Канаде назвали гарвардскую речь Солженицына «точным описанием современного Запада»

Речь, которую писатель Александр Солженицын произнес в Гарвардском университете 8 июня 1978 года, точно описывает нынешнее состояние Запада, где «под видом демократического ограничения торжествует посредственность», пишет канадское издание Le Journal de Montreal.

«Несколько дней назад я прочел речь, которую великий русский писатель Александр Солженицын произнес в Гарвардском университете 8 июня 1978 года, 41 год назад. У меня сложилось впечатление, что эта речь была написана вчера! Как будто у Солженицына, который восемь лет провел в сибирском лагере за критику Сталина, был специальный прибор, позволяющий ему увидеть, каким будет Запад в 2019 году», – приводит «ИноСМИ» текст статьи за авторством Ришара Мартино.

Он отметил, что Солженицын называл первым признаком разложения Запада «доведенную до крайности защиту прав личности», когда отдельно взятый человек стал важнее коллектива.

«Больше никто не готов жертвовать своим маленьким комфортным существованием и неприкосновенными правами для защиты общего блага», – пишет автор статьи.

Он приводит несколько цитат из лекции Солженицына, который говорит о том, что на Западе почти не встретишь «добровольного самоограничения», а все стремятся «к экспансии прав до такой степени, что уже хрустят юридические рамки».

Автор статьи указывает, что Солженицын говорил о важности других ценностей, кроме прав человека – в частности, общего блага, чувства долга и бескорыстия.

«Если бы Солженицын был сегодня жив и увидел бы трансгендера, пришедшего в суд, чтобы отстаивать свое право проведения процедуры бикини корейскими косметологами, он бы потерял дар речи», – пишет автор статьи.

Он приводит цитаты Солженицына, который говорил, что в такой системе государственный деятель «вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами». В этих условиях, говорил российский писатель, «человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами проявиться вообще не может».

«Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность». Разве вы не узнаете наше общество в этих словах?» – подытожил автор статьи.

В конце июня глава Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон также заявил, что речь Солженицына о расколе западного общества 1978 года оказалась правдивой.