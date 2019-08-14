В профсоюзе железнодорожников разъяснили просьбы проводников к пассажирам сдавать белье

Пассажир поезда не обязан сдавать постельное белье, но иначе проводник может не успеть сдать вагон в отведенный срок, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов.

В Сети активно обсуждается видео, где пассажирка поезда в резких выражениях отказалась убирать за собой постель по указанию проводницы, поскольку, по ее словам, это противоречит правилам.

«В любом случае, сдавать белье однозначно не требуется. Просьба проводников собрать белье за какое-то время до прибытия на конечную станцию и принести отчитаться, выходит за рамки правил», – сообщил Куликов.

Однако надо понимать, что проводники перегружены работой, они не успевают по прибытии на конечный либо на промежуточный пункт сдать собственный вагон.

«Когда прибывает поезд, проводник должен в течение короткого промежутка времени, от 5 до 30 минут, успеть сдать все. Учитывая, что часто проводник работает один на вагон, это физически сделать невозможно. Чтобы упростить сдачу вагона и уложиться в норматив, проводники часто просят пассажиров самих собрать белье», – пояснил председатель профсоюза.

По словам Куликова, если речь идет о фирменных поездах, СВ и люксах, то там проводники обязаны и застилать, и забирать белье. А в обычном плацкарте или купе проводник застилать постель не обязан. Он может попросить пассажира самостоятельно снять белье с матраца и подушки и положить его в угол.