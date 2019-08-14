Блогеров потряс монолог пассажирки поезда о постельном белье

В Сети набирает популярность видео с пассажиркой поезда, которая в резких выражениях отказалась убирать за собой постель по указанию проводницы, поскольку, по ее словам, это противоречит правилам.

Место и время инцидента неизвестны, но популярность ролик начал набирать в среду. Видеозапись, в частности, опубликована в телеграм-канале «Мурзилка».

«Вам на Россию наплевать... Для чего, почему, скажи, мы должны платить тебе зарплату, сволочь? С какой радости?.. Люди, послушайте. Правила проезда не требуют... Убирает постели только проводник. Причем после выхода пассажира», – кричит женщина на весь вагон.

Она также призвала пассажиров «прекращать отвечать на команды» проводников. «Вами пользуются такие сволочи, которые только на гиляку вас мечтают снести. Правила читайте. Они написаны черным по белому: застилает пассажир, убирает проводник», – продолжила пассажирка, срываясь на крик.

Женщину попыталась успокоить другая пассажирка, но та посоветовала ей «заткнenmcz» и продолжила кричать на проводницу, снимающую происходящее на видео.

«Завтра ты скажешь – уберите за собой туалет!», – сказала пассажирка.

«Я сейчас милицию вызову!», – пригрозила ей проводница.

«Вызови, я давно протокол мечтаю составить, на такую, как ты. Только что: несите за собою постель. А не надо ли за собой помыть еще и унитаз, раз мы им пользовались? Нет, ты должна убирать постель. Читай правила», – заключила пассажирка.

«Мадам сумела за себя постоять. На весь вагон она выдала совершенно эпичный монолог, после просмотра которого вы больше никогда не будете убирать за собой в поезде белье», – прокомментировал эпизод автор телеграм-канала.