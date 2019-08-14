Видео со свадьбы российского дальнобойщика взорвало интернет

Ролик со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области завоевал популярность в Сети. Молодожены для свадебного кортежа выбрали украшенные цветами тягачи.

Бракосочетание прошло 9 августа, видеозапись уже набрала в Сети тысячи просмотров. По словам невесты, идея арендовать на свадьбу большегрузы принадлежала жениху-дальнобойщику.

«Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж - дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из ЗАГСа в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и спускалась из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет», – рассказала молодая жена Юлия Гусарова РИА «Новости». Она отметила, что окружающие пришли в восторг от необычного торжества.

Видео публикует группа «Вконтакте» «Пешком по Иванову».

Ранее необычная свадебная церемония прошла в Бразилии, там женщина решила выйти замуж за саму себя.