Бразильянка решила выйти замуж за саму себя

В Бразилии 38-летняя Жуссара Дутра Коту решила выйти замуж за саму себя, чтобы показать важность любви человека к себе.

Церемония состоится в воскресенье в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии и будет транслироваться на страницах новобрачной в социальных сетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Estado de Minas.

Коту заявила, что «многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье», и «сологамная» свадьба предоставляет такую возможность», причем «женщина не нуждается для этого в партнере».

«Любовь к себе – самая искренняя любовь», – подчеркнула женщина.

К алтарю Коту, облаченную в белое платье, поведет 21-летняя дочь, а ведущей церемонии станет подруга. Вместо обмена кольцами с самой собой невеста собирается сделать татуировку в виде женщины с крыльями бабочки, которая должна служить символом независимости.

Коту отметила, что после свадьбы останется открытой для отношений с другими людьми.

Отмечается, что Бразилии не осуществляется официальная регистрация подобных браков.

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