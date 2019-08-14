Трамп подсчитал свои убытки из-за президентства

Президент США Дональд Трамп утверждает, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства. Речь идет о неполученных доходах и расходах на адвокатов из-за поданных против него исков.

«Это, возможно, стоит мне от 3 млрд до 5 млрд долларов. Но мне все равно, меня это не волнует», – передает слова Трампа ТАСС.

Он подчеркнул, что собирается добиваться переизбрания на свой пост.

«То, что я президент, стоит мне целого состояния», – еще раз подчеркнул Трамп, добавив, что много тратит на адвокатов, так как против него «каждый день» подают иски в суды.

Телеканал NBC сообщает, что заявления Трампа о потерянных суммах невозможно проверить. Ранее он неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов, однако в марте журнал Forbes оценивал его активы в 3,1 млрд долларов.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал опубликовать налоговые декларации, но не сделал этого. По его словам, это связано с проверками в отношении его бизнеса. Также президент США заявил, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные. В мае 2017 года он сказал, что может опубликовать налоговые декларации только после ухода с поста президента.

Также Трамп говорил, что покинул все занимаемые им посты в Trump Organization.

При этом в США по-прежнему требуют от Трампа раскрыть налоговые декларации.