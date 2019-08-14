Документы по пакту Молотова – Риббентропа представили в Москве

В Доме Российского исторического общества в Москве представили сборник архивных документов, посвященных заключению пакта Молотова – Риббентропа.

«Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы», – передает РИА «Новости» слова председателя РИО, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Он добавил, что документы подтверждают, что не Советский Союз, а именно Германия была инициатором заключения договора о ненападении.

«Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании», – добавил Нарышкин.

По его словам, руководство СССР в конце 1930-х было в курсе реальных целей западных правительств, рассчитывавших на умиротворение Гитлера, а также намерений Германии в конечном счете начать войну с Советским Сюзом.

«Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин.

Для СССР подписание договора с Германией было вынужденным решением, добавил он.

«В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило», – отметил Нарышкин.

Напомним, в июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов заявил, что СССР в 1939 году был вынужден подписать пакт с Германией.