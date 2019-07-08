Иванов развеял мифы о пакте Молотова – Риббентропа

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов заявил, что СССР в 1939 году был вынужден подписать пакт с Германией.

«В 1930-е годы СССР занимал четкую антифашистскую, а значит – антигерманскую позицию. Отношения с Германией стали постепенно меняться только после Мюнхенского сговора, причем инициативу проявил Берлин – сначала в форме зондажа позиции СССР. Однако советские руководители, ориентированные на создание коалиции с Англией и Францией, проявляли настороженность и не спешили идти навстречу немецким предложениям», – сказал Иванов РИА «Новости».

Он уточнил, что, по мнению авторитетных историков, до середины августа 1939 года, до провала трехсторонних переговоров, Сталин был нацелен на создание антигитлеровской коалиции: СССР, Франция и Великобритания.

Иванов считает, что из-за неудачных переговоров и продолжавшегося вооруженного конфликта на Халхин-Голе, Сталину следовало думать о национально-государственной безопасности страны.

«Требовалось оттянуть начало войны с Германией. И почему СССР должен был первым вступить в войну с гитлеровской Германией, вопреки ясно декларированному мнению правительства Польши, и навязывать полякам свою защиту, посылать на смерть своих солдат ради спасения Польши, когда Великобритания и Франция воевать с ней не хотели?» – добавил Иванов.

Он выразил уверенность, что СССР без пакта 1939 года имел бы призрачные шансы на победу в войне с Германией: «Ни одна из линий обороны, созданных накануне Второй мировой войны в европейских странах, не оправдала себя. Все, которые подверглись нападению, были в итоге прорваны, либо сдались. В этой мобильной войне расстояния решали больше, чем рубежи. А если бы Германия готовила нападение на западной границе СССР образца 16 сентября 1939 года, шансы удержать Ленинград были бы призрачны, Минск и Киев пали бы еще раньше».

Он отметил, что не было бы и возможности произвести эвакуацию оборонных предприятий.

«Хотя подавляющее большинство населения понимало, что договор с Германией был вынужденным шагом. Поскольку Германия оставалась нацистским государством с человеконенавистнической идеологией и агрессивными планами, не приходилось сомневаться в том, что договор с ней – временный маневр. Лучше всех это понимали военные», – подчеркнул спецпредставитель президента.

Он также уточнил, что данный пакт обезопасил СССР от войны с Японией.

«Для японцев это стало шоком. Германия, не поинтересовавшись мнением своего союзника, подписала договор о ненападении с СССР в тот момент, когда японцы воевали с советскими и монгольскими войсками на Халхин-Голе. В результате правительство Японии ушло в отставку из-за договора, заключенного ее союзником!» – напомнил Иванов.

Одновременно с пактом был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов СССР и Германии. Так, в зону советского влияния вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия.

Ранее сообщалось о публикации советских оригиналов пакта.

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