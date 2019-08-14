ФСБ изъяла тонны контрафактного алкоголя в Свердловской области

Сотрудники УФСБ по Свердловской области изъяли больше 10 тонн контрафактного алкоголя и пресекли деятельность подпольного производственного цеха в городе Заречный Свердловской области.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области сообщили, что «в ходе оперативных мероприятий изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7 тыс. 513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг», передает ТАСС.

Правоохранители задержали «семь работников производственного цеха, два из которых являются иностранными гражданами».

В пресс-службе добавили, что операция по пресечению деятельности цеха проводилось во взаимодействии УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») и 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее стало известно, что почти 80% минеральной воды в российских магазинах оказалось контрафактом.