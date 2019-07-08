Почти 80% минеральной воды в российских магазинах оказалось контрафактом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к жестким мерам в отношении компаний, производящих контрафактную минеральную воду, так как ее количество почти достигло 80%.

«На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. Мы эту тему держим на слуху, и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом», – заявила Матвиенко в Ставрополе во время совещания с региональными властями.

По ее словам, краевые власти тоже должны бороться с компаниями, производящими контрафакт, пишет «Интерфакс».

Спикер Совфеда напомнила, что Роспатент наказал 30 компаний, которые выпускают минеральную воду «Ессентуки», но при этом не добывают ее в источниках Ессентуков.

Матвиенко подчеркнула, что для сохранения соответствующих природных богатств необходимы инвестиции в большем количестве, а также забота об экологии.

Ранее стало известно, что примерно треть потребляемого россиянами алкоголя составляет незарегистрированная продукция: самогон, контрафакт и суррогаты.