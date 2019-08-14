В Белом доме оценили кандидатуру соратника Маккейна на пост посла США в России

В администрации США рассказали, что думают по поводу возможного назначения Стивена Бигана послом в России.

Источники CNN заявляют, что Биган подходит для данной должности, так как ему уже приходилось тесно взаимодействовать с российскими официальными лицами, передает ТАСС.

Указывается, что Биган получил опыт «выстраивания отношений с иностранными властями», когда работал в Ford Motor. В Белом доме считают, что он «подходит для развития торговых связей» с российской стороной. Как подчеркивают чиновники в Вашингтоне, глава американского государства Дональд Трамп хотел бы «сосредоточить внимание» именно на торговле с Россией.

В окружении Бигана заявили, что он был бы заинтересован в должности посла. Биган – нынешний главный переговорщик с Северной Кореей, но диалог сейчас идет медленно.

CNN сообщает, что обсуждается и кандидатура Ричарда Гренелла, занимающего на данный момент должность посла в Германии, но Гренелл не демонстрирует заинтересованности в смене места работы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Бигане, который в свое время сотрудничал с сенатором Джоном Маккейном.

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