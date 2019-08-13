Эксперт усомнился в данных о росте числа голубей в Москве

За последние двадцать лет количество голубей в Москве резко сократилось, а никак не увеличилось, заявил газете ВЗГЛЯД президент ассоциации любителей птиц, директор ветеринарной клиники «Зеленый попугай» Владимир Романов.

Ранее специалист Мосприроды Николай Кудрявцев посоветовал москвичам перестать подкармливать голубей. По его словам, сытые птицы стали заметно активнее размножаться, а из-за роста поголовья страдает от загрязнений архитектура города.

«У нас постоянно идет тренд на уменьшение численности голубей. В 80-е, 90-е поголовье голубей было в несколько раз больше. Сокращение численности не несет никакой опасности. В экологии города это не играет никакой роли», – рассказал орнитолог Романов.

Эксперт отметил, что даже если бы рост численности и был, то никакой угрозы горожанам он бы не представлял. Кудрявцев ранее сказал, что голуби могут переносить опасный для человека птичий орнитоз.

«Если бы рост числа голубей приводил к распространению инфекций, это бы отразилось на статистике, люди бы попадали в больницы. Никогда не было случаев, чтобы люди заражались от уличных голубей, это бред. Голуби могут быть опасны только друг для друга, они переносят заболевания, которыми болеют только сами», – пояснил Романов.

Ранее стало известно, что из-за пожаров в Сибири погибли 80% потомства двух редких видов птиц.