После нападения мужчины с ножом на прохожих в Сиднее найдено тело

Полиция Австралии обнаружила тело женщины после нападения мужчины с ножом на прохожих в центре Сиднея.

По информации источника в правоохранительных органах, тело с ножевыми ранениями нашли в одном из зданий в районе происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал АВС.

Пока полиции не удалось установить, связана ли смерть женщины с нападением.

Отмечается, что вооруженный мужчина в окровавленной одежде бегал по улице в центре Сиднея, размахивая ножом, и выкрикивал «Аллах Акбар».

В результате нападения одна женщина была ранена, ее доставили в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

В задержании преступника участвовали свидетели нападения. Нападавшего до приезда полиции сумели обезвредить очевидцы, находившиеся в кафе неподалеку. Один мужчина ударил злоумышленника стулом и повалил на землю, а другой надел на его голову коробку из-под молока.

Позднее правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. В настоящее время полиция патрулирует район, однако «дальнейших угроз для общественности нет».

По информации телеканала 9News, нападавший, предположительно, недавно сбежал из психиатрической клиники.

Полиция предполагает, что нападавшим является Мерт Ней. В его доме полиция сейчас пытается установить, действительно ли он находился на лечении в психиатрической клинике.

Между тем телеканал 7NEWS сообщил, что во время задержания рядом с мужчиной обнаружили транквилизатор.