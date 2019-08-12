В ОП напомнили обладателям двойного гражданства об ответственности перед Россией

«Некоторые обладатели иностранного паспорта очень хорошо помнят про материальные блага, доступ к которым он предоставляет, но почему-то забывают об ответственности перед страной, которая выдала им первый паспорт», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Михаил Аничкин, комментируя статью сенатора Андрея Климова «Подстрекательство» о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Надо сказать, что содержание статьи Андрея Климова основано на весьма достоверных данных. Он никогда не позволяет себе каких-то надуманных вещей. По сути это анализ деятельности представителей главного противника на территории России. Почему я говорю «главного противника»? Хотя бы потому, что США, например, не так давно открыто и официально объявили Россию своим противником», – напомнил член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«Технологии, которые используют американцы, не новы и давно известны. Эти приемы всегда направлены на формирование определенного сознания у той части населения, которая проводит, скажем так, не совсем государственную линию. В каждой стране есть неустойчивая часть населения, которая всегда будет подвергаться такого рода идеологическим атакам. Это древняя, никуда не исчезающая технология. И в статье Андрея Климова «Подстрекательство» этот момент очень хорошо отражен», – считает Аничкин.

«Что касается лиц с двойным гражданством, которые также упоминаются в колонке зампреда комитета СовФеда, то начиная с 90-х годов прошлого века часть людей, которые тем или иным способом составили себе значительные финансовые состояния, начали получать двойные гражданства», – напомнил собеседник.

«Этот процесс подразумевает определенную ответственность и определенные обязательства перед той страной, которая выдала второй паспорт. Если человек получает паспорт, например, в США, то естественно он присягает на верность интересам этой страны, обязуясь отстаивать их в любой точке мира», – подчеркнул эксперт.

«Конечно, есть объективные вещи, когда второй паспорт способствует его обладателю в проведении коммерческой деятельности или обеспечивает доступ к дорогостоящим медицинским услугам. Как в случае с паспортом Израиля – страны, которая выплачивает достаточно серьезные компенсации при лечении, к примеру, онкологических заболеваний», – пояснил член ОП.

«А есть у этого и другая сторона. Некоторые обладатели иностранного паспорта очень хорошо помнят про материальные блага, доступ к которым этот иностранный паспорт предоставляет, но почему-то забывают об ответственности перед страной, которая выдала им первый паспорт, в данном случае речь идет о России. И они позволяют себе достаточно небрежно относиться к законодательству этой страны. Манипулируют двойным гражданством, чтобы реализовывать исключительно свои личные амбиции», – резюмировал Аничкин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов опубликовал заявление, в котором говорится о продолжающихся попытках иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Главную скрипку здесь играют США», – отметил зампред комитета Совета Федерации.

Сенатор напомнил, что 9 августа советника-посланника США Тима Ричардсона вызывали в МИД России и сделали представление из-за публикации на посольском сайте схемы проведения в Москве 3 августа несогласованного митинга, что было расценено как агитация в пользу участия в несанкционированной акции и попытка вмешательства в дела России.

Накануне Климов сообщал, что в ходе акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования несанкционированных массовых мероприятий.

Ранее в Сети появилось видео, на котором гражданка США проводит инструктаж для задержанных в автозаке.

Напомним, в субботу Москве завершился санкционированный властями столицы митинг-концерт оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек. Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что оппозиция натягивает количество участников митинга-концерта на проспекте Сахарова.