В России запустили серию подкастов «Понимающие Путина» для иностранцев

Национальный продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов «Understanding Putin» («Понимающие Путина») о современной России, ее новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, изучающих русский язык. Один из выпусков озвучил российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом «Лексус».

Проект «Understanding Putin» выполнен в формате аудио-азбуки. Каждый выпуск подкаста посвящен одной из букв русского алфавита, словам и выражениям на эту букву. Они подобраны таким образом, чтобы максимально точно и интересно рассказать о современной жизни в нашей стране. «Занимательные факты, культура и традиции, экономика и политика, кино, спорт и многое другое, все это – под современные биты», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Авторы проекта отмечают, что иностранцы смогут если и не проникнуть в русскую душу, то понять, о чем сейчас думают и говорят жители России. Среди озвученных на двух языках тем такие как: фильм «Брат», «Телеграм», «Бессмертный полк», «Волонтеры», «Форум Таврида», «Зарядье».

Выпуск подкаста о пранкерах озвучил Алексей Столяров (Лексус). «Современный человек живет стереотипами, которые навязывают ему СМИ и социальные сети. Исходя из них, люди составляют мнения и принимают решения. Созданием негативных стереотипов о России занимаются огромные корпорации по всему миру. Наша страна намного больше, чем «водка, матрешка, ракета», и мы можем рассказать об этом всем интересующимся с помощью подобных проектов», – отметил он.

В свою очередь преподаватель английского языка, соавтор проекта Ольга Глазкова рассказала, как появился проект «Понимающие Путина». «Идею создания познавательного проекта для иностранцев подсказали нам сами гости нашей страны, прошлым летом приехавшие на Чемпионат мира по футболу. Мы поняли, что люди из разных стран на самом деле мало что знают о современной России, чаще всего ограничиваясь общеупотребительными символами и мифами», – отметила она.

«Для чего иностранцам изучать русский язык? Чтобы понять загадочную русскую душу, приобщиться к нашей великой культуре и знать, как живут люди в России. И, конечно, понимать Путина, русский менталитет и мемы, которые все чаще выходят в мировой топ. Лексус – не последний из звездных гостей, кого вы сможете услышать в наших подкастах», – добавила Глазкова.