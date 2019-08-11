Собянин анонсировал строительство в 2019 году 30 детских садов и школ

В ближайшие три года в столице появится около 80 детских садов и школ, 30 построят в этом году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«В этом году мы построим около 30 детских садов и школ и в ближайшие три года – где-то еще около 80. Я думаю, даже больше. Так что это такое большое направление строительного комплекса, адресной программы и инвесторов, которых мы последовательно убедительно просим, чтобы они не только занимались строительством жилья, но и развивали социальную инфраструктуру», – приводятся его слова на сайте мэра Москвы.

Всего с 2011 года в городе построили 342 здания детских садов и школ. 236 из них возведено за счет городского бюджета, а 106 – за счет инвесторов. В прошлом году открылись международная школа-пансион «Летово» на 1012 учеников и школа на 2,1 тыс. мест в Некрасовке. На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» ведется строительство самой большой в России школы с кванториумом на 2,5 тыс. учеников.

«Мы наблюдаем беби-бум в Москве. За последние пять лет родилось около полумиллиона малышей. Им, конечно, нужны новые детские сады и школы», – подчеркнул Сергей Собянин.

В День знаний в Москве откроется 12 новых школ и детских садов. Кроме того, с 1 сентября повысят нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на учащихся государственных школ. Это позволит частным учебным заведениям обеспечить достойный уровень заработной платы педагогов.

Рост бюджетного финансирования также даст возможность расширить социальные программы и принимать детей из малообеспеченных и многодетных семей, чьи родители не могут оплачивать услуги частных школ.