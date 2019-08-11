Раскрыты доходы российских блогеров

Forbes опубликовал список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в России, в котором в этом году оказалось много блогеров. Самым богатым видеоблогером оказался Валентин Петухов (Wylsacom).

Он заработал за год 173 млн рублей. У его канала 7 млн 500 тыс. подписчиков, он рассказывает об играх, гаджетах и машинах, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что при запуске канала Петухов взял кредит в 1 млн рублей для покупки камеры, фона для съемки, гаджетов для нескольких обзоров. Теперь он амбассадор крупнейшего банка страны, имеет много рекламодателей. Рассказ о новинке от него стоит от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

На втором месте в списке Юрий Дудь (канал «вДудь»). Он заработал за год 89,8 млн рублей. У него 5,7 млн подписчиков.

На третьем месте Настя Ивлеева (канал AGENTSHOW), заработок 57,7 млн рублей, у нее 3 млн подписчиков.

На четвертом месте Олег Григорьев (канал Oblomoff), он заработал 52,5 млн рублей и 3 млн подписчиков.

На пятом месте в рейтинге Ида Галич (Galich Ida, шоу 1-11), заработок – 51 млн рублей, 1 млн подписчиков.

Известный блогер Максим Голополосов (Макс +100500), который идет на шестом месте с заработком в 44,9 млн рублей, заявил, что реальный оборот «близок к тому, что написали в этом рейтинге».

«Но не учтены налоги, которые мы платим. И не посчитаны расходы на «инфраструктуру» – зарплату монтажерам, операторам», – сказал он.