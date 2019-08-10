«Яндекс» ведет переговоры о внедрении «Алисы» в смартфоны Huawei

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei ведет переговоры с российской компанией «Яндекс» по ряду вопросов, в том числе об интеграции голосового помощника «Алиса» в смартфоны Huawei.

Об этом сообщил глава подразделения «Мобильные сервисы» Алекс Чанг. Он отметил, что кооперация с «Яндексом» довольно широкая. «Это много приложений и новостных виджетов (приложение «Яндекс. Дзен», «Яндекс. Музыка» «Яндекс. Такси»), и насчет многих других сервисов, мы обсуждаем, как самые популярные представить в наших смартфонах», – приводит его слова ТАСС.

Чанг отметил, что у Huawei есть «умные» колонки, планшеты и прочие устройства, оснащенные голосовым помощником. «Мы смотрим в сторону сильного партнерства, локального партнера, «Яндекс» открыт, и мы обсуждаем с ними технические детали», – сказал он, отвечая на вопрос об интеграции «Алисы» в смартфоны Huawei.

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В пресс-службе «Яндекс» не стали комментировать эту информацию.

Голосовой помощник «Алиса» был запущен осенью 2017 года. Благодаря запрограммированным навыкам система имитирует живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.

Напомним, в мае США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, но американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei. В июле США смягчили ограничения в отношении Huawei, а компания тем временем сократила 70% сотрудников в Соединенных Штатах.