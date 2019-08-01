Находящийся под домашним арестом мужчина погиб от пули в своей квартире

На Украине в городе Днепр правоохранительные органы расследуют гибель от пулевого ранения мужчины, найденного на балконе своей квартиры на 4 этаже. При этом погибший находился по решению суда под круглосуточным домашним арестом.

Пострадавшего со следами крови на лице обнаружила его жена. 28-летний мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

По заключению медиков, смерть наступила от пулевого проникающего ранения головы. В полицию о произошедшем сообщили из больницы. По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Отмечается, что в отношении мужчины 10 июня было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а 12 июня суд отправил потерпевшего под домашний арест на 60 суток.

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