Эксперт: Технология Facebook для чтения мыслей применима только на кассе универмага

Технология декодирования мыслей в текст, представленная Facebook, вряд ли когда-либо сможет занять место в повседневной жизни здорового человека, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. Ломоносова, профессор Александр Каплан.

Ранее Facebook объявил, что впервые испытал технологию, способную преобразовать мысли человека в текст. Испытуемым, больным эпилепсией, в мозг вживляли электроды, которые декодировали их мысли. В будущем разработчики хотят сделать процесс неинвазивным.

«Мы никогда не сможем прямо транслировать электрическую активность мозга в текст минуя речь. Здесь мы говорим о нескольких предложениях, а русский язык это 300 тысяч слов, разнообразные диалоги – это уже миллиарды вариантов вопросов и ответов. Сформировать алгоритмы на все варианты вопросов и ответов становится астрономическим делом», – говорит Каплан.

Профессор предположил, что технология могла бы быть применима в упрощенном варианте. «Это возможно, когда мы общаемся с кассой в универмаге, где у нас очень простые вопросы, а у кассы простые ответы. Но на практике это означает, что каждый человек должен будет надевать специальную шапочку на голову», – считает Каплан.

В случае с Facebook исследователи смогли расшифровать электрическую активность мозга и определить, какой ответ хочет дать человек, еще не произнеся его, то есть мысленно. Вопросов было ограниченное количество, восемь штук. А 24 ответа на них испытуемые прочитали заранее.

«Именно в такой комбинации ученые смогли определить ответ по электрической активности, причем с надежностью 60%. То есть даже в такой простой ситуации, где всего восемь вопросов и на каждый четыре или пять вариантов ответа, вероятность предсказать ответ всего лишь 0,6», – отметил ученый.

Американцы, в отличие от российских ученых, применяют эту технологию инвазивно, то есть приходится вскрывать череп. Причем операцию делают больным, в данном случае ученые работали с пациентами, которых оперировали из-за эпилепсии.

«Сейчас технологии на самых ранних этапах и касаются только помощи пациентам, например, лишенным речи. Мы стараемся это делать не инвазивно, то есть просто накладываем электроды на кожную поверхность головы. Эта технология называется «Нейрочат». Человеку удается напечатать текст без голоса и без движений. Только мысленными намерениями», – рассказал Каплан.

Метод отечественных ученых отличается, расшифровка сообщений, в частности, происходит медленнее. «У нас получается медленнее, но зато надежность достигает 90%. Но всего лишь 6-9 букв в минуту, а Facebook обещает скорость в 100 слов в минуту. Но реализует ли он обещание, вызывает сомнение», – резюмировал профессор.