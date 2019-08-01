Суд приостановил работу автоматов Healthy Food в Москве после массового отравления

Гагаринский суд Москвы приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food на 90 суток в связи с массовым отравлением, сообщил пресс-секретарь суда.

«Суд признал ООО «До луны и обратно» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», – передает ее слова ТАСС.

В период приостановления деятельности компании разрешены работы по установлению нарушений.

Решение суда должно быть немедленно исполнено.

25 июля сообщалось, что число людей, отравившихся в Москве едой из автоматов Healthy food, достигло 95 человек.

Московская сеть автоматов выдачи еды Healthy food приостановила свое производство 18 июля после массового отравления офисных сотрудников.

Основатель сети вендинговых автоматов по продаже еды Healthy food Дмитрий Пронин заявил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании.