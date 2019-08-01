В Белом море пропали 10 туристов

Спасатели при установлении благоприятной погоды собираются выйти в Белое море на поиски пропавших 10 туристов, сообщили в МЧС Карелии.

«Последний раз туристов видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население», – передает «Интерфакс» сообщение МЧС.

Родственники пропавших сообщили, что туристы пережидают погоду на одном из островов в Белом море. По другой информации, они пропали в Онежском заливе.

Напомним, в понедельник туристы в Бурятии попросили об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, но непогода помешала отправить им на помощь авиацию.

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