Часть украинского города осталась без водоснабжения из-за долгов

В городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции, в результате без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.

Насосная станция была отключена в среду, 31 июля. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

Ранее город на Украине отключили от отопления из-за долгов за газ. Также сообщалось, что украинские шахты остались без электричества из-за долгов.