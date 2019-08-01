Порошенко рассказал, кем хочет стать через 10 лет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что через 10 лет хотел бы стать депутатом Европарламента.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», – ответил Порошенко на вопрос издания «Украинская правда» о том, каким он себя видит через 10 лет.

Порошенко при этом отказался говорить на тему того, что напишут о нем в учебниках истории, так как для этого нужно подождать «два-три года», за которые мнение у многих людей на его счет якобы изменится.

По словам экс-президента Украины, за последние пять лет он стал «сильнее, опытнее и мудрее».

«Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб – быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной... Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я имел признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», – сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, «а дальше концы теряются».

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Госбюро расследований Украины подтвердило эту информацию.

При этом сам экс-президент заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

Напомним, ранее в четверг экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел.

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