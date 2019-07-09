Арестованных сотрудников ФСБ заподозрили в краже изъятых у Захарченко денег

Следствие проверит сотрудников спецподразделения ФСБ, арестованных по делу о разбое, в причастности к краже денег, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил источник в силовых структурах.

«Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег, которые были изъяты во время обыска у бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Захарченко», – передает его слова ТАСС.

Источник отметил, что силовики уже дают показания, сейчас идет сбор доказательств их вины. Он не уточнил, в какой момент похитили деньги – во время перевозки в камеру для вещественных доказательств или в банк.

Кроме того, арестованных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, в пятницу Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности России за разбой в особо крупном размере.

В мае прошлого года стало известно о пропаже средств со счетов Дмитрия Захарченко.