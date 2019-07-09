Гройсман назвал Порошенко автором скандала на саммите Украина – ЕС

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянами второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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В Оренбуржье лишили выбора тех, кто нагло травит людей

Фото: Юрий Васильев
Газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций о тех, кого несколько месяцев назад назначили исполнять обязанности глав регионов. Спецкор ВЗГЛЯДа побывал с и.о. губернатора Оренбургской области в экологически неблагополучном Переволоцком районе и увидел, как и почему эта поездка неожиданно превратилась в экстремальное испытание для управленческих навыков Дениса Паслера. Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...

Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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            Гройсман назвал Порошенко автором скандала на саммите Украина – ЕС

            9 июля 2019, 10:55

            Текст: Евгения Шестак

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            Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко причастен к ситуации с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина – ЕС.

            По словам Гройсмана, бывший глава государства периодически устраивал «грязные, мелкие интриги», передает «Общественное радио».

            «Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес», – сказал Гройсман.

            По его словам, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Цинцадзе к нему обратилась.

            Также премьер отметил, что это был саммит президентского уровня и состав делегации формировал офис президента Украины.

            Ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – ЕС, который прошел в понедельник в Киеве. Вице-премьер расценивает такие действия как «саботаж» и «интриги» со стороны Гройсмана.


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