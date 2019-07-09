Гройсман назвал Порошенко автором скандала на саммите Украина – ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко причастен к ситуации с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина – ЕС.

По словам Гройсмана, бывший глава государства периодически устраивал «грязные, мелкие интриги», передает «Общественное радио».

«Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес», – сказал Гройсман.

По его словам, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Цинцадзе к нему обратилась.

Также премьер отметил, что это был саммит президентского уровня и состав делегации формировал офис президента Украины.

Ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – ЕС, который прошел в понедельник в Киеве. Вице-премьер расценивает такие действия как «саботаж» и «интриги» со стороны Гройсмана.