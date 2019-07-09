Россия призвала загерметизировать антитеррористические законы

Требуется «герметично» закрыть лазейки для террористов в законах разных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он опубликовал в «Российской газете» статью, написанную по итогам второго международного форума «Развитие парламентаризма», который прошел в Москве, передает РИА «Новости».

Володин считает, что победить международный терроризм можно только общими усилиями. Так, он отметил, что некоторые группы считаются террористами в одних странах, но легально действуют в других, поэтому нужны единое «определение террористических организаций» и их единый реестр.

Володин назвал пять задач межпарламентского диалога: преодоление кризиса международного права, согласование интересов в рамках многополярности, представительство интересов граждан своих стран, совместное противодействие глобальным угрозам, формирование правовой базы будущего.

Как заявил Володин, перенос конфронтации на межпарламентский уровень создает пустую повестку, интересную только отдельным политическим силам.

Он отметил, что политизированность ПАСЕ не преодолена.

В июне Совбез России рассказал о новых формах терроризма.