Съемочную группу из ДНР обстреляли в районе Горловки

В Донецкой народной республике на окраине Горловки обстреляли съемочную группу местного телевидения.

«На месте утреннего обстрела на улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала 6ТВ. Огонь велся из стрелкового вооружения», – рассказал и. о. главы администрации города Иван Приходько.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Напомним, в конце июня в ДНР обвинили ВС Украины в намеренном обстреле журналистов в поселке Александровка. При этом накануне вечером в Донбассе под обстрел ВСУ также попала группа российских журналистов.

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