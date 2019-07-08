Захарова назвала грузин заложниками «последнего боя» Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подробно прокомментировала скандал с выходкой грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире «Рустави 2», когда тот в нецензурной форме рассыпался в оскорблениях в адрес российского руководства.

«Что могу сказать – беда Грузии», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Все разговоры про «традиции» Грузии – это разговоры. Традиций, которые могли бы стать основой, опорой для страны и народа там, где законы еще не работают, сегодня, к сожалению, нет. Есть фольклор, колорит. Не более», – считает она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что Тбилиси следует сделать выбор: либо «Грузия – это Европа», и тогда в республике жесточайшим образом должны выполняться законы, либо следует восстановить сдерживающие и регулирующие жизнь в обществе традиции.

«Сейчас нет ни того, ни другого. А великий народ, великие традиции, великая культура стали заложниками бездельников от политики», – пояснила она.

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«У [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой», – добавила Захарова.

По ее словам, Саакашвили будет прорываться к власти любыми путями, действуя «жестко, цинично, любой ценой». Она уверена, что экс-президент республики не побоится даже тотального раскола общества.

«[Телеканал] «Рустави 2» – инструмент его политики. Маргинализация не пугает, она тоже элемент беспринципной борьбы», – подчеркнула Захарова, добавив, что, вероятно, стержнем информационной кампании в Грузии станет «заочная односторонняя риторика с [президентом России Владимиром] Путиным». Она напомнила, что именно так разворачивалась предвыборная ситуация на Украине.

«Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию», – заключила Захарова.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг, из-за чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие последствия может иметь выходка Габунии.

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