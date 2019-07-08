В Индии заявили о готовности новой версии ракеты «Брамос»

Глава совместной российско-индийской компании BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра рассказал о готовности новой версии крылатой ракеты с увеличенной до 500 километров дальностью полета.

«Модернизированная версия ракеты с увеличенной до 500 км дальностью готова», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV слова Мишры.

Дальность полета стандартной «Брамос» составляет 300 километров.

По словам Мишры, увеличить дальность полета помогло присоединение в 2016 году Индии к режиму контроля за ракетными технологиями.

Напомним, серийное производство крылатых авиационных ракет BrahMos началось в марте 2019 года.

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