Из-за смерти пассажирки самолет вынужденно сел в Братске

Источник в международном аэропорту Якутск сообщил, что в Братске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого умерла пассажирка.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 июля.

«Женщина во время полета пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. К сожалению, она скончалась еще до приземления воздушного судна. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Имеется информация, что это была жительница Таджикистана, летевшая в Якутск к родне», – передает РИА «Новости» слова источника.

В прокуратуре Братска подтвердили, что женщина умерла еще до приземления самолета.

Напомним, в конце апреля самолет авиакомпании Fly Emirates, который летел по маршруту Дубаи – Бостон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово из-за смерти пассажира.