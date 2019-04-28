В Москве вынужденно приземлился самолет Дубаи – Бостон

Самолет авиакомпании Fly Emirates, который летел по маршруту Дубаи – Бостон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово из-за смерти пассажира.

Инцидент произошел в субботу днем. Один из пассажиров, 65-летний гражданин Индии, почувствовал себя плохо – у него были проблемы с сердцем. Самолет пошел на посадку, но спасти мужчину не удалось, сообщает «Московский комсомолец».