Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 270 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского

               7 июля 2019, 12:38
            Фото: Антон Ваганов/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал видеозапись, на которой украинский президент Владимир Зеленский ведет себя странным образом.

            «Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже?» – задался вопросом Соловьев на своей странице в Instagram.

            Он предположил, что Зеленскому приходит «осознание того ужаса, в который он ввязался». «Жизнь – не сериал. Ответственность за судьбу страны, жизни людей, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшим испытанием», – уверен Соловьев.

            По его словам, на посту президента «быть «просто хорошим парнем», увы, недостаточно», а бытующее мнение о том, что «главное, чтобы человек был хороший», ошибочно.

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 125 комментариев

            «Нужно еще и обладать «знаниями, умениями, навыками» для такой ответственной работы. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача? Вот-вот...» – отметил Соловьев.

            «Значит ли это, что Зеленский обречен? Увидим. Многое зависит от команды и его личных качеств. Но пока все выглядит печально», – заключил телеведущий.

            Ранее в Сети появилось видео со странным поведением Зеленского на совещании в Ужгороде. Некоторые пользователи заподозрили президента Украины в употреблении наркотиков.

             


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