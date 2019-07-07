Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал видеозапись, на которой украинский президент Владимир Зеленский ведет себя странным образом.

«Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже?» – задался вопросом Соловьев на своей странице в Instagram.

Он предположил, что Зеленскому приходит «осознание того ужаса, в который он ввязался». «Жизнь – не сериал. Ответственность за судьбу страны, жизни людей, необходимость принимать сложнейшие решения, а не озвучивать роль, оказались тяжелейшим испытанием», – уверен Соловьев.

По его словам, на посту президента «быть «просто хорошим парнем», увы, недостаточно», а бытующее мнение о том, что «главное, чтобы человек был хороший», ошибочно.

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«Нужно еще и обладать «знаниями, умениями, навыками» для такой ответственной работы. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача? Вот-вот...» – отметил Соловьев.

«Значит ли это, что Зеленский обречен? Увидим. Многое зависит от команды и его личных качеств. Но пока все выглядит печально», – заключил телеведущий.

Ранее в Сети появилось видео со странным поведением Зеленского на совещании в Ужгороде. Некоторые пользователи заподозрили президента Украины в употреблении наркотиков.