Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 287 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

               7 июля 2019, 19:39
            Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором престижной телепремии ТЭФИ.

            «Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

            «Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», – отметил телеведущий.

            Он призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании знаменитого приза ТЭФИ – бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. По его словам, такое решение необходимо принять из-за «совершенно недемократического характера определения победителей конкурса».

            12 апреля 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, «Газпром медиа», ВГТРК, ТВ Центр, СТС Медиа, Национальная медиа группа, Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек. В общей сложности в голосовании принимают участие свыше 1 тыс. экспертов (годом ранее в расширенный состав жюри входили 70 человек). Такие изменения были приняты с целью снятия обвинений в необъективном характере выбора победителей.

            В январе прошлого года Познер предлагал реформировать ТЭФИ по аналогии с «Оскаром».


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