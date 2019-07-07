Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором престижной телепремии ТЭФИ.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», – отметил телеведущий.

Он призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании знаменитого приза ТЭФИ – бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. По его словам, такое решение необходимо принять из-за «совершенно недемократического характера определения победителей конкурса».

12 апреля 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, «Газпром медиа», ВГТРК, ТВ Центр, СТС Медиа, Национальная медиа группа, Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек. В общей сложности в голосовании принимают участие свыше 1 тыс. экспертов (годом ранее в расширенный состав жюри входили 70 человек). Такие изменения были приняты с целью снятия обвинений в необъективном характере выбора победителей.

В январе прошлого года Познер предлагал реформировать ТЭФИ по аналогии с «Оскаром».