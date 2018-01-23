Познер призвал реформировать премию «ТЭФИ» по аналогии с «Оскаром»

Систему голосования российской телевизионной премии «ТЭФИ» необходимо реформировать, руководствуясь принципами демократии и по аналогии с отбором победителей на американский «Оскар», заявил журналист Владимир Познер.

«Лучше всего было бы следующее: чтобы 500 с чем-то членов Академии Российского телевидения принимали бы участие в голосовании, разбившись на секции, соответствующие своим профессиям. Определили бы определенное количество финалистов – ну, от трех до пяти, тайным голосованием, разумеется, и, когда вся эта работа будет сделана... по финалистам должны были бы голосовать все члены академии», – цитирует Познера ТАСС.

По мнению журналиста, собранные голоса необходимо передавать в авторитетную аудиторскую компанию, которая произведет подсчет и передаст конверты с именами победителей ведущим церемонии только перед торжественным вручением наград.

Познер отметил, что «во всем мире так голосуют – и «Оскар» так голосует, и «Эмми» так голосует, и «Золотой Глобус». По его словам, «это общепринятая система».

«И именно потому что она применяется во всем мире – это лишний довод в пользу такой системы», – подчеркнул Владимир Познер.

Ранее председатель Совета партнерства «Комитет индустриальных телевизионных премий» Михаил Швыдкой заявил, что систему голосования премии «ТЭФИ» планируют реформировать.

Соответствующая идея появилась после того, как осенью Владимир Познер раскритиковал нынешний порядок проведения голосования, отметив, что он «не имеет ничего общего с демократическим выбором». Также Познер призвал Индустриальный комитет отказаться от названия «ТЭФИ» и вручения статуэток «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.