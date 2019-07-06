На «Территории смыслов» призвали создавать реальные сети вместо виртуальных

В России необходимо создавать реальные человеческие сети, а не виртуальные, заявила проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Российский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открылся 5 июля в подмосковном Солнечногорске. На полях форума выступают политики, журналисты, ученые и общественные деятели страны. Одним из спикеров в этом году стала Валерия Касамара.

По ее словам, форум «Территория смыслов» – это пространство, которое объединяет всю страну, поскольку туда приезжают ребята от Калининграда до Владивостока.

«Мы жалуемся на молодежь и говорим, что они все время сидят в своих гаджетах и не знают своей страны, а форум создает не виртуальные, а реальные человеческие сети. Ребята встречаются, знакомятся, они через друг друга узнают страну – это главный смысл, который они выносят из участия в форуме. Поэтому это территория, которая объединяет всех нас», – сказала Касамара, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе своей лекции проректор ВШИ рассказала о современной российской молодежи и об исследовании образа России в глазах иностранцев.

По ее словам, образ России сильно изменился после Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Прошедший Чемпионат мира оставил после себя длительное эмоциональное послевкусие: мы показали себя как радушные хозяева, которые готовы встретить, показать и открыть что-то новое и интересное нашим гостям», – подчеркнула спикер.

Также эксперт отметила, что для современного поколения очень значимым является возможность путешествовать, «это буквально одна из основных ценностей» для молодежи.

В 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен. Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.