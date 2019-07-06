Мошенник выдавал себя за автоинспектора в Москве

Задержан мошенник, который выдавал себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, сообщили в Московской административной дорожной инспекции.

По словам очевидцев, в районе Патриарших прудов мужчина выписывал штрафы автолюбителям за парковку в неположенном месте, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мошенник был одет в форменную куртку с надписью ЦОДД на спине.

«Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД», – рассказала пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

По ее словам, преступник предъявил ему поддельное удостоверение. После этого инспектор МАДИ вызвал полицию.

Водителям напомнили, что инспекторы имеют право выписать лишь протокол об административном правонарушении, но не требовать деньги. В случаях подобных нарушений граждан просят обращаться в полицию.